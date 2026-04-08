È iniziata la terza edizione del premio giornalistico organizzato dal telegiornale di Poste Italiane. La cerimonia si svolge in una sede romana e vede coinvolti professionisti dell'informazione provenienti da diverse regioni. La manifestazione si propone di riconoscere eccellenze nel giornalismo, con premi assegnati in varie categorie legate alla qualità dell'informazione e all'impegno civile. La premiazione si svolgerà nelle prossime settimane, coinvolgendo anche figure del settore.

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - Il Premio giornalistico Tg Poste riparte con la terza edizione. Fino al 30 giugno sarà possibile candidarsi all'iniziativa promossa da Poste Italiane per scoprire e valorizzare giovani talenti del mondo dell'informazione che sappiano raccontare le notizie in modo originale e con un linguaggio diretto e innovativo. A scegliere il vincitore del Premio Tg Poste 2026 sarà la giuria di eccellenza, formata dai Direttori delle più importanti testate giornalistiche italiane, nazionali e locali. Il Premio è aperto agli under 35 iscritti all'Ordine dei giornalisti o praticanti nelle scuole di giornalismo riconosciute dall'Odg. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giornalisti, al via terza edizione del premio giornalistico Tg Poste

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Addio a Pietro Gargano, decano dei giornalisti del Mattino, indimenticato caporedattore centrale fino al 2008 e attualmente - ad 83 anni - ancora una delle firme più prestigiose del quotidiano napoletano. Orgogliosamente porticese da generazioni, Pietro Garg - facebook.com facebook

Anni 90, fuori Brescia, nebbia, trattoria, giornalisti 5-6, tavolata, polenta e funghi, qualche bottiglia, atmosfera da vecchi amici, lui geniale e umanissimo x.com