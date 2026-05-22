Giornaliste Italiane a Milano lavoro e maternità al centro | Le donne continuano a pagare il prezzo più alto

A Milano, le giornaliste italiane discutono spesso di lavoro e maternità, con un focus particolare sulle disparità di genere. Recenti dati mostrano che, anche con ruoli e competenze equivalenti, le donne continuano a percepire salari inferiori rispetto agli uomini. Un sondaggio condotto dall’Associazione Giornaliste Italiane rivela che quasi la metà degli italiani risponde negativamente alla domanda se uomini e donne ricevono lo stesso stipendio per lavori identici. La questione delle differenze salariali tra i sessi rimane quindi un tema di attualità nel panorama lavorativo.

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