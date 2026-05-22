Giornaliste Italiane a Milano lavoro e maternità al centro | Le donne continuano a pagare il prezzo più alto
A Milano, le giornaliste italiane discutono spesso di lavoro e maternità, con un focus particolare sulle disparità di genere. Recenti dati mostrano che, anche con ruoli e competenze equivalenti, le donne continuano a percepire salari inferiori rispetto agli uomini. Un sondaggio condotto dall’Associazione Giornaliste Italiane rivela che quasi la metà degli italiani risponde negativamente alla domanda se uomini e donne ricevono lo stesso stipendio per lavori identici. La questione delle differenze salariali tra i sessi rimane quindi un tema di attualità nel panorama lavorativo.
« A parità di ruoli e competenze, donne e uomini ricevono lo stesso stipendio? ». Alla domanda contenuta nel sondaggio realizzato da Alessandra Ghisleri per l’ Associazione Giornaliste Italiane, quasi un italiano su due risponde no. Il 46,5% ritiene che non esista una reale parità salariale, mentre solo il 19,1% pensa che uomini e donne vengano retribuiti allo stesso modo. È il dato che ha aperto a Milano il convegno “ Eccellenza Donna. Donne e Lavoro ”, organizzato nella Sala Gonfalone di Palazzo Pirelli. Una mattinata costruita attorno a numeri, testimonianze ed esperienze dirette per fare il punto sulla condizione femminile nel mercato del lavoro italiano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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