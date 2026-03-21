Giornaliste italiane presenta | Libertà negata Il coraggio delle donne iraniane
L’associazione Giornaliste Italiane ha promosso un progetto intitolato “Libertà negata. Il coraggio delle donne iraniane”, che mette in evidenza le storie di donne iraniane che affrontano restrizioni e repressioni nel loro paese. Il titolo si concentra sulla condizione di limitazione delle libertà femminili e sul loro atteggiamento di resistenza. L’iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica su questa realtà.
“ Libertà negata. Il coraggio delle donne iraniane ”: questo è il titolo organizzato e promosso dall’ associazione Giornaliste Italiane. L’evento si terrà mercoledì 25 marzo a Roma, presso la prestigiosa sala delle Conferenze dell’Associazione della Stampa Estera in Italia. L’incontro sarà moderato dalla giornalista di Giornaliste Italiane e del Tg2, Christiana Ruggeri. Porterà un saluto istituzionale Patricia Thomas, Presidente della Stampa Estera. Tra i partecipanti attiviste e giornalisti. Tra gli altri interverranno: Pegah Moshir Pour, attivista e scrittrice iraniana; Leila Farahbakhsh, attivista iraniana; Alessia Melcangi, professoressa... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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