L’associazione Giornaliste Italiane ha promosso un progetto intitolato “Libertà negata. Il coraggio delle donne iraniane”, che mette in evidenza le storie di donne iraniane che affrontano restrizioni e repressioni nel loro paese. Il titolo si concentra sulla condizione di limitazione delle libertà femminili e sul loro atteggiamento di resistenza. L’iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica su questa realtà.

“ Libertà negata. Il coraggio delle donne iraniane ”: questo è il titolo organizzato e promosso dall’ associazione Giornaliste Italiane. L’evento si terrà mercoledì 25 marzo a Roma, presso la prestigiosa sala delle Conferenze dell’Associazione della Stampa Estera in Italia. L’incontro sarà moderato dalla giornalista di Giornaliste Italiane e del Tg2, Christiana Ruggeri. Porterà un saluto istituzionale Patricia Thomas, Presidente della Stampa Estera. Tra i partecipanti attiviste e giornalisti. Tra gli altri interverranno: Pegah Moshir Pour, attivista e scrittrice iraniana; Leila Farahbakhsh, attivista iraniana; Alessia Melcangi, professoressa... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Giornaliste italiane presenta: “Libertà negata. Il coraggio delle donne iraniane”

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