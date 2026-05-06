Secondo l’undicesima edizione del rapporto Le Equilibriste, in Italia meno di sei donne su dieci con figli in età prescolare lavorano. Il rapporto di Save the Children evidenzia che le donne affrontano maggiori difficoltà a mantenere un’attività lavorativa durante la maternità. La ricerca si concentra sull’impatto della maternità sulla partecipazione femminile al mondo del lavoro nel Paese.

Nel 2025 le nascite sono circa 355 mila, in calo del 3,9% rispetto all’anno precedente. Il tasso di fecondità si ferma a 1,14 figli per donna, un valore lontano sia dalla soglia di sostituzione sia dalla media europea. Nel frattempo, l’età media al parto sale a 32,7 anni e le madri under 30 diventano sempre meno. Non è solo una questione culturale: quasi una donna su quattro tra i 25 e i 34 anni dice di non essere nelle condizioni lavorative adeguate per avere un figlio. Il lavoro è proprio il punto più critico. La maternità porta con sé una penalizzazione stimata intorno al 33%, che si traduce in carriere rallentate e salari più bassi. Nel privato, dopo la nascita di un figlio, le madri possono perdere fino al 30% del reddito.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Maternità, il prezzo più alto lo pagano le donne: lavorano meno di 6 mamme su 10 con figli in età prescolare

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