Meldola ricorda il partigiano Antonio Carini nell' ottantaduesimo anniversario della morte

Sabato 14 marzo ritorna a Meldola l’iniziativa per ricordare il partigiano Antonio Carini, nell’ottantaduesimo anniversario della morte, avvenuta il 13 marzo 1944. La manifestazione è organizzata in collaborazione con il Comune di Monticelli d'Ongina, luogo di nascita di Carini, Anpi di Forli-Cesena e Piacenza e Cgil, con la partecipazione anche degli allievi della scuola media "Dante Alighieri". Alle 9,30 è previsto il saluto istituzionale e il benvenuto in piazza Orsini: interverranno il sndaco di Meldola Roberto Cavallucci e il sindaco di Monticelli di Ongina Gimmi Distante. A seguire alle ore 10 partirà il corteo verso il Ponte dei Veneziani, preceduto dalla Banda Giuseppe Verdi di Carpinello, per la posa di una corona al Cippo e l' intervento della presidentessa Anpi Provinciale di Piacenza Nadia Maffini. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

