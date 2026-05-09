Aldo Moro 48esimo anniversario dalla sua morte La Russa | ‘Pagina buia e dolorosa della nostra democrazia’

Il 9 maggio 1978 il corpo di un importante politico italiano, ucciso dalle Brigate Rosse, è stato scoperto all’interno di una Renault 4 rossa in via Caetani, tra gli edifici che ospitavano le sedi storiche della Democrazia Cristiana e del Partito Comunista Italiano. La scoperta ha segnato un momento cruciale nella storia del Paese, lasciando un segno indelebile nel ricordo collettivo e nella memoria politica nazionale.

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“L’alba dei funerali di uno Stato”, cosìi Modena City Ramblersdescrivono il9 maggio del 1978, giorno in cuiil corpo del leader della DC Aldo Moro è stato trovato all’interno di una Renault 4 rossa. Da quel giorno la storia dell’Italia è cambiata drasticamente. Oggi, esattamente 48 anni dopo, viene ricordata la giornata di via Caetani celebrando anche il Giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo, istituito nel 2007 con una legge dello Stato. Per tale occasione, il Presidente della RepubblicaSergio Mattarellaha deposto una corona in via Caetani per omaggiare la memoria di Moro. Con il Capo dello Stato erano prestiti anche il presidente del Senato Ignazio La Russa e il presidente della Camera Lorenzo Fontana.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Aldo Moro, 48esimo anniversario dalla sua morte, La Russa: ‘Pagina buia e dolorosa della nostra democrazia’ ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Sequestro Moro, Meloni: "Un giorno che aprì una pagina dolorosa della nostra storia""Il 16 marzo 1978 gli agenti Giulio Rivera, Oreste Leonardi, Raffaele Iozzino, Domenico Ricci e Francesco Zizzi, furono vigliaccamente uccisi nel... Aldo Moro, 48 anni dal sequestro, Meloni: ‘Pagina dolorosa, sempre grati ai servitori dello Stato’Era il 16 marzo 1978 quando le Brigate Rosse rapirono il presidente della Dc, uccidendo i cinque uomini presenti nella sua scorta. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: 48° anniversario del sacrificio di Aldo Moro: commemorazione il 9 maggio; IL COMUNE COMUNICA - sabato il 48° anniversario dell'omicidio di Aldo Moro: il programma della commemorazione; A 48 anni dalla scomparsa, a teatro si ricorda lo statista con lo spettacolo La prigionia di Aldo Moro; Bari ricorda Aldo Moro e Peppino Impastato, domani la commemorazione. Mattarella rende omaggio ad Aldo Moro a 48 anni dal suo omicidioIn via Caetani, dove fu ritrovato il corpo dello statista DC Roma, 9 mag. (askanews) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto una corona di fiori in via Caetani, sotto ... ilmattino.it Aldo Moro, a via Caetani Mattarella depone una corona di alloro nel 48esimo anniversario della morteNell'Aula del Senato sono state ricordate le vittime del terrorismo e delle stragi di matrice terroristica ... roma.corriere.it Giorgia #Meloni: “Il 9 maggio si celebra il Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo. In questa data, nel 1978, veniva ritrovato il corpo di Aldo Moro, assassinato dalle Brigate Rosse. Lo stesso giorno in cui perdeva la vita per mano mafiosa Pepp x.com