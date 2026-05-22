Giorgetti vuole più flessibilità dall' Ue | Siamo nel giusto parlo più con Dombrovskis che con Crosetto

Da today.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo italiano continua a chiedere all'Unione europea una maggiore flessibilità nelle regole e nelle procedure. Il ministro Giorgetti ha affermato di parlare più spesso con un rappresentante dell'UE rispetto al ministro della difesa e ha ribadito che l'Italia si ritiene nel diritto di chiedere modifiche. La richiesta di maggiore apertura da parte del governo resta ferma, mentre i colloqui con le istituzioni europee proseguono senza segnali di cambiamento immediato.

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Il governo Meloni non arretra e insiste sulla richiesta di maggiore flessibilità nei confronti dell'Unione europea. Il ministro dell'Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti ribadisce la necessità di maggiori spazi per la sicurezza economica con un chiaro riferimento all'incertezza legata ai. 🔗 Leggi su Today.it

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