Giorgetti vuole più flessibilità dall' Ue | Siamo nel giusto parlo più con Dombrovskis che con Crosetto
Il governo italiano continua a chiedere all'Unione europea una maggiore flessibilità nelle regole e nelle procedure. Il ministro Giorgetti ha affermato di parlare più spesso con un rappresentante dell'UE rispetto al ministro della difesa e ha ribadito che l'Italia si ritiene nel diritto di chiedere modifiche. La richiesta di maggiore apertura da parte del governo resta ferma, mentre i colloqui con le istituzioni europee proseguono senza segnali di cambiamento immediato.
Il governo Meloni non arretra e insiste sulla richiesta di maggiore flessibilità nei confronti dell'Unione europea. Il ministro dell'Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti ribadisce la necessità di maggiori spazi per la sicurezza economica con un chiaro riferimento all'incertezza legata ai. 🔗 Leggi su Today.it
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