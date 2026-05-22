Giorgetti vuole più flessibilità dall' Ue | Siamo nel giusto parlo più con Dombrovskis che con Crosetto

Il governo italiano continua a chiedere all'Unione europea una maggiore flessibilità nelle regole e nelle procedure. Il ministro Giorgetti ha affermato di parlare più spesso con un rappresentante dell'UE rispetto al ministro della difesa e ha ribadito che l'Italia si ritiene nel diritto di chiedere modifiche. La richiesta di maggiore apertura da parte del governo resta ferma, mentre i colloqui con le istituzioni europee proseguono senza segnali di cambiamento immediato.

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