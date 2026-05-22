Gina Lollobrigida all’asta i suoi gioielli più preziosi | ecco perché vanno all’incanto e quanto valgono

I gioielli appartenuti a Gina Lollobrigida sono stati messi all’asta. Tra i pezzi in vendita ci sono alcuni dei suoi gioielli più preziosi, il cui valore complessivo è stato stimato in diverse decine di migliaia di euro. La decisione di mettere all’incanto questi oggetti deriva dalla volontà di vendere alcuni pezzi della sua collezione. L’asta comprende collane, orecchini e anelli, tutti appartenuti all’attrice e conosciuti per il loro valore storico e artistico.

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Il mito di Gina Lollobrigida continua a vivere non solo attraverso i suoi film e le sue fotografie iconiche, ma anche nei dettagli più preziosi della sua vita: i gioielli. Alcuni dei pezzi più amati della collezione personale dell’attrice, scomparsa nel 2023, stanno per essere battuti all’asta, offrendo ai collezionisti la possibilità di possedere un frammento autentico della storia del cinema italiano. La vendita, organizzata da Il Ponte Casa d’Aste, si terrà il 28 e 29 maggio 2026 a Milano, nella sede di Palazzo Crivelli, e promette di attirare appassionati e curiosi da tutto il mondo. Ma perché i gioielli di Gina Lollobrigida vanno all’asta proprio ora? Quali sono i pezzi in vendita e quanto valgono? E cosa rappresentano per chi ha amato la diva più affascinante del cinema italiano? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Gina Lollobrigida, all’asta i suoi gioielli più preziosi: ecco perché vanno all’incanto e quanto valgono ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Gina Lollobrigida vende i suoi gioielli: la scelta che ha commosso il mondo Sullo stesso argomento Internazionali di Roma 2026, Sinner scatena l’asta del tennis: quanto valgono i diritti TVGli Internazionali di Roma 2026, in programma dal 6 al 17 maggio al Foro Italico, saranno trasmessi integralmente sui canali Sky Sport: una partita... Claudia Cardinale, i suoi gioielli finiscono all’asta: rubini e zaffiri da 100mila euroI gioielli di Claudia Cardinale finiscono all’asta, raccontando, ancora una volta, il fascino immortale di una diva. Gina Lollobrigida, oggi l'asta dei cimeli più preziosi: dall'orologio di Fidel alla stella di Hollywood. L'eredità (contestata) dell'attriceGina Lollobrigida, all'asta i suoi cimeli. Oggi, martedì 28 maggio, verranno venduti i 410 lotti appartenuti alla Bersagliera, custoditi nella grande villa sull'Appia Antica a Roma. L'asta verrà ... corriereadriatico.it Gina Lollobrigida, all'asta tutti i suoi cimeli per saldare i debiti: dall'orologio che le regalò Fidel Castro alla statua di se stessaIl 28 e 29 maggio si terrà a Genova un'asta di 410 pezzi che un tempo appartenevano a Gina Lollobrigida, aprendo una finestra sul suo mondo ma soprattutto uno spaccato di come fosse la vita di una ... leggo.it