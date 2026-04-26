Internazionali di Roma 2026 Sinner scatena l’asta del tennis | quanto valgono i diritti TV

Gli Internazionali di Roma 2026 si svolgeranno dal 6 al 17 maggio al Foro Italico e saranno trasmessi integralmente sui canali Sky Sport. Ogni giorno una partita del tabellone maschile sarà visibile in chiaro su Tv8. La programmazione prevede quindi una copertura completa attraverso i canali a pagamento, con una singola partita accessibile gratuitamente. La trasmissione degli eventi sportivi si inserisce nel quadro delle strategie di valorizzazione dei diritti televisivi.

Gli Internazionali di Roma 2026, in programma dal 6 al 17 maggio al Foro Italico, saranno trasmessi integralmente sui canali Sky Sport: una partita al giorno del tabellone maschile sarà visibile in chiaro su Tv8. La scelta non riguarda solo la programmazione, ma si inserisce in una strategia più ampia. Sky ha deciso di mantenere il controllo completo dei diritti, evitando accordi con altri broadcaster. La distribuzione ibrida come leva di crescita. Il modello adottato combina contenuti premium e accessibilità gratuita. Tutte le partite restano disponibili per gli abbonati, mentre la finestra su Tv8 consente di raggiungere un’audience più ampia.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Internazionali di Roma 2026, Sinner scatena l’asta del tennis: quanto valgono i diritti TV Notizie correlate Internazionali d’Italia 2026: a Tv8 i diritti in chiaro del Masters 1000 di RomaDa tempo attesa, è arrivata la comunicazione circa la trasmissione di una partita al giorno in chiaro degli Internazionali d’Italia. Internazionali BNL d’Italia 2026: Roma si prepara alla sua ottantatreesima festa del tennisDal 28 aprile al 17 maggio il Foro Italico torna al centro del mondo: un torneo più grande, una città che si trasforma in capitale del tennis, con... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Calendario Internazionali BNL Roma 2026: il meglio del tennis a maggio; aperte le candidature per il programma Volontari; Internazionali d'Italia esclusiva Sky con un match al giorno in chiaro su Tv8; Internazionali d’Italia, Sky si prende tutto: niente più match sulla Rai, ma uno al giorno sarà in chiaro. Internazionali di Roma 2026, Sinner scatena l’asta del tennis: quanto valgono i diritti TVGli Internazionali di Roma 2026, in programma dal 6 al 17 maggio al Foro Italico, saranno trasmessi integralmente sui canali Sky Sport: una partita al giorno del tabellone maschile sarà visibile in ... quifinanza.it Internazionali di Tennis Roma 2026, si punta alla vittoria nel singolare maschile e 400mila presenze al Foro ItalicoFra gli obiettivi auspicati dal presidente della Fitp anche quello di superare il miliardo di euro di impatto economico sul territorio ... ilcorrieredelgiorno.it “Dopo i risultati dei test di oggi, insieme al mio Team, abbiamo deciso di essere prudenti e di non partecipare agli Internazionali di Roma o al Roland Garros, nell’attesa di valutare i progressi e di decidere quando poter fare ritorno in campo. È un momento diffi - facebook.com facebook Alla fine la parte in chiaro degli internazionali di #tennis di Roma la terrà #Sky su #Tv8. Boccone troppo ghiotto #IBI26 x.com