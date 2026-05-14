I gioielli appartenuti a Claudia Cardinale sono stati messi all’asta, comprendendo rubini e zaffiri per un valore stimato di circa 100 mila euro. La vendita riguarda pezzi che sono stati associati alla carriera e alla vita dell’attrice, e l’asta si svolgerà nelle prossime settimane. I gioielli sono stati messi in vendita da un parente della protagonista, senza ulteriori dettagli sul motivo.

I gioielli di Claudia Cardinale finiscono all’asta, raccontando, ancora una volta, il fascino immortale di una diva. I preziosi dell’attrice, scomparsa lo scorso 23 settembre, saranno venduti all’asta da Christie’s. I gioielli di Claudia Cardinale all’asta. Si tratta di preziosi appartenuti a Claudia Cardinale, indossati e amati dalla diva italiana. A selezionarli i figli Claudia Squitieri e Patrick Cristaldi che hanno scelto alcuni gioielli che hanno accompagnato in qualche modo la carriera dell’attrice, fra trionfi a Hollywood e red carpet. Tesori firmati Bulgari e Buccellati frutto dell’alta gioielleria e capaci di raccontare l’epoca della Dolce Vita.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Claudia Cardinale, i suoi gioielli finiscono all’asta: rubini e zaffiri da 100mila euro

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