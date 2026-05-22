Giappone visti manageriali | i requisiti più rigidi fanno -96% domande

In Giappone, il numero di domande riguardanti i visti manageriali è diminuito del 96% dopo l’introduzione di nuovi requisiti. Uno di questi richiede alle imprese di avere almeno 30 milioni di yen di capitale. Le norme linguistiche aggiornate hanno contribuito a questa riduzione, che si riflette in un calo drastico delle richieste presentate. La modifica delle regole sembra aver avuto un impatto significativo sulla quantità di domande inviate dalle aziende interessate.

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