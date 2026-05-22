Giappone visti manageriali | i requisiti più rigidi fanno -96% domande

Da ameve.eu 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Giappone, il numero di domande riguardanti i visti manageriali è diminuito del 96% dopo l’introduzione di nuovi requisiti. Uno di questi richiede alle imprese di avere almeno 30 milioni di yen di capitale. Le norme linguistiche aggiornate hanno contribuito a questa riduzione, che si riflette in un calo drastico delle richieste presentate. La modifica delle regole sembra aver avuto un impatto significativo sulla quantità di domande inviate dalle aziende interessate.

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? Domande chiave Come influisce il nuovo requisito di 30 milioni di yen sulle imprese?. Perché le nuove norme linguistiche hanno causato un crollo del 96%?. Chi rischia l'espulsione immediata entro soli 30 giorni dal rifiuto?. Quali settori economici rischiano la chiusura a causa delle nuove restrizioni?.? In Breve Soglia capitale sale da 5 a 30 milioni di yen con obbligo dipendente full-time.. Requisito linguistico N2 e rischio espulsione entro 30 giorni dalla scadenza visto.. Settore ristorazione rischia chiusura per 4.000-5.000 locali gestiti da indiani e nepalesi.. Quasi il 50% stranieri riferisce incitamento all'odio secondo dati ottobre-novembre 2025. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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