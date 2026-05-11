Turni più rigidi e stop alle stabilizzazioni dopo i rincari Caronte & Tourist stringe sui marittimi | Scelta non più rinviabile

Da messinatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo gli aumenti dei prezzi dei biglietti, la compagnia di navigazione ha annunciato turni più rigidi e la sospensione delle stabilizzazioni per i marittimi. La decisione, comunicata ufficialmente, è stata motivata come necessaria per affrontare le sfide attuali. La notizia ha suscitato reazioni tra i lavoratori, mentre i clienti si preparano a modificare i propri piani di viaggio. La situazione si inserisce in un quadro di tensioni più ampio legato ai recenti rincari.

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Nuova fase di tensione attorno a Caronte & Tourist Isole Minori, già al centro delle polemiche per i rincari fino al 50% sui collegamenti con le isole siciliane. Questa volta il fronte si apre all’interno dell’azienda, con una comunicazione indirizzata ai sindacati che preannuncia un profondo.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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