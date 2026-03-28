Gp del Giappone cosa fanno le macchine nel tratto più veloce di Suzuka | scandalo in Formula 1

Durante le prime prove libere del Gran Premio del Giappone, sono emersi dettagli riguardanti il comportamento delle vetture nel tratto più veloce di Suzuka. Le automobili hanno mostrato differenze significative rispetto alle aspettative, sollevando dubbi sulla conformità delle prestazioni alle normative. La situazione ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori, portando a interrogativi sulla regolarità delle modalità di funzionamento delle monoposto.

Il Gran Premio del Giappone doveva rappresentare il banco di prova definitivo per le nuove Formula 1 2026, ma le prime prove libere hanno invece messo in evidenza un problema grave e imbarazzante.Nelle FP1 George Russell ha ottenuto il miglior tempo, mentre nelle FP2 è stato Oscar Piastri a comandare la classifica. Tuttavia, più dei tempi sul giro, a far discutere è stato ciò che emergeva dalla telemetria: le nuove vetture rallentano improvvisamente proprio nel tratto più veloce del circuito, quello che porta alla famosa curva 130R e alla chicane finale. Confrontando il giro di Russell con il riferimento del 2025 di Lando Norris, è emerso un fenomeno preoccupante: la monoposto Mercedes sfrutta inizialmente la spinta elettrica per guadagnare velocità, ma poi, nell’allungo ad alta velocità, la batteria si esaurisce rapidamente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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