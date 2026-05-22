Giancane pubblica Non ti riconosco più album strumentale di brani scelti con Zerocalcare
Il cantautore romano Giancane pubblica oggi il suo terzo album, "Non ti riconosco più", un lavoro interamente strumentale che segna una svolta netta rispetto alla sua cifra stilistica abituale. Addio ai testi tristi su musica felice: questa volta l'autore esplora una malinconia più diretta e. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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Giancane, dal 22 maggio il nuovo album Non ti riconosco più con la collaborazione di ZerocalcareNato da uno speciale rapporto creativo con Zerocalcare, esce il prossimo 22 maggio Non ti riconosco più, l'album strumentale di Giancane. spettakolo.it