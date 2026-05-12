Giancane investito al Circo Massimo | lì suonerà il 24 maggio con Zerocalcare

Un incidente si è verificato al Circo Massimo, dove un musicista è stato investito mentre si trovava sul palco. L’evento si è verificato pochi giorni prima di un concerto in programma il 24 maggio, con un artista e un noto fumettista coinvolti. La data dell’esibizione non è stata annullata e il concerto si terrà regolarmente. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

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Roma, 12 maggio 2026 – Il destino, si sa, può essere beffardo più di qualsiasi trama ben congegnata dalla fantasia. E così la sorte è stata ben più che beffarda per Giancarlo Barbati Bonanni, in arte Giancane. Il cantautore e musicista è stato investito da un’auto proprio nella zona del Circo Massimo, dove il 24 maggio dovrà esibirsi insieme a Zerocalcare in vista dell’uscita, il 27 maggio, della nuova serie Netflix ‘Due spicci’. Giancane ha infatti scritto ‘Non ti riconosco più’, la sigla proprio di ‘Due spicci’ di Zerocalcare. “Volevo raccontarvi una cosa visto che stanno girando già delle voci strane. Preferisco dirla io perché Roma è un grande paese, sembra una grande metropoli ma in realtà non lo è – ha raccontato con una buona dose di ironia lo stesso Giancane sui social network -.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Giancane investito al Circo Massimo: lì suonerà il 24 maggio con Zerocalcare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Giancane investito in via del Circo Massimo a Roma: “Sto bene ma è saltata una piccola falange del dito”Il cantautore romano Giancane è stato investito da una signora alla guida di un'auto in via del Circo Massimo. Zerocalcare, l'anteprima della nuova serie "Due Spicci" al Circo MassimoIl 24 maggio il Circo Massimo si trasforma in una gigantesca sala giochi anni ’80 per celebrare l’arrivo di “Due Spicci”, la nuova serie di...