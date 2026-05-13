Il cantautore Giancane investito al Circo Massimo | Mi è zompata una falangetta ma suonerà con Zerocalcare

Il cantautore è stato investito al Circo Massimo mentre si trovava sul palco. Ha riferito di aver sentito una zampata e di aver avuto una falangetta che gli è saltata. Nonostante l’incidente, continuerà a partecipare all’evento e suonerà con Zerocalcare. L’appuntamento era previsto per il 24 maggio, in occasione del lancio della serie Netflix “Due spicci”, di cui ha curato la sigla.

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