Il cantautore Giancane investito al Circo Massimo | Mi è zompata una falangetta ma suonerà con Zerocalcare
Il cantautore è stato investito al Circo Massimo mentre si trovava sul palco. Ha riferito di aver sentito una zampata e di aver avuto una falangetta che gli è saltata. Nonostante l’incidente, continuerà a partecipare all’evento e suonerà con Zerocalcare. L’appuntamento era previsto per il 24 maggio, in occasione del lancio della serie Netflix “Due spicci”, di cui ha curato la sigla.
Uno scherzo del destino. Avrebbe dovuto suonare al Circo Massimo per lanciare la serie Netflix di Zerocalcare “Due spicci” il 24 maggio, lavoro per il quale ha curato la sigla. Invece, il cantautore romano Giancane è stato investito, sabato scorso, proprio a ridosso dell’antica arena e, per un.🔗 Leggi su Romatoday.it
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