Ghiotti e Sapienti

Dal 10 al 13 novembre, le città di San Gimignano, Montalcino e Siena saranno teatro del primo Congresso Nazionale di Arcigola. L’evento si svolge nel contesto delle iniziative promosse dall’associazione, che ha visto la sua assemblea costituente insediarsi nel luglio del 1986. L’appuntamento riunirà rappresentanti e membri provenienti da varie parti del paese, con l’obiettivo di discutere e approfondire temi legati alla tradizione e alla cultura locale. La manifestazione rappresenta un momento di incontro e confronto tra le diverse realtà coinvolte.

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