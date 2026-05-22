Ghiotti e Sapienti
Dal 10 al 13 novembre, le città di San Gimignano, Montalcino e Siena saranno teatro del primo Congresso Nazionale di Arcigola. L’evento si svolge nel contesto delle iniziative promosse dall’associazione, che ha visto la sua assemblea costituente insediarsi nel luglio del 1986. L’appuntamento riunirà rappresentanti e membri provenienti da varie parti del paese, con l’obiettivo di discutere e approfondire temi legati alla tradizione e alla cultura locale. La manifestazione rappresenta un momento di incontro e confronto tra le diverse realtà coinvolte.
Dall'archivio In Toscana, a novembre, al Primo Congresso Nazionale Arcigola Slow-food e difesa del consumatore. Dall'edizione di martedì 4 ottobre 1988 Dall'archivio In Toscana, a novembre, al Primo Congresso Nazionale Arcigola Slow-food e difesa del consumatore. Dall'edizione di martedì 4 ottobre 1988 Dal 10 al 13 novembre l’Arcigola di San Gimignano, Montalcino e Siena ospiteranno il primo Congresso Nazionale di Arcigola, la cui Assemblea costituente è stata insediata nel luglio 1986 nelle Langhe. Ma forse la caratteristica più originale, ciò che distingue Arcigola da altre simili associazioni, è l’attenzione posta al rapporto qualità-prezzo. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Jazz protagonista: Sara Jane Ghiotti porta in scena le canzoni di Édith Piaf
Leggi anche: “Piano per eliminare i parrocchetti”: la Regione Puglia arruola i cacciatori per arginare i pappagalli ghiotti di mandorle