Jazz protagonista | Sara Jane Ghiotti porta in scena le canzoni di Édith Piaf
Giovedì 23 aprile alle 21.30, il Club Brn nel Brn Village di Forlimpopoli ospiterà una serata dedicata alla musica di Édith Piaf, con la cantante Sara Jane Ghiotti protagonista. L’evento, inserito nel programma musicale della zona, propone un concerto dedicato alle canzoni dell’artista francese. La serata si svolgerà all’interno del locale, con ingresso libero e pubblico invitato a partecipare.
Giovedì 23 aprile, alle 21.30, il Club Brn all’interno del Brn Village di Forlimpopoli ospiterà una serata dedicata alla musica di Édith Piaf. Sul palco salirà la cantante e arrangiatrice anglo-sammarinese Sara Jane Ghiotti, che interpreterà alcuni tra i brani più noti dell’artista francese. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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