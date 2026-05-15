In una regione del sud Italia si sta pianificando un intervento per ridurre la presenza di parrocchetti monaci nel territorio del Nord Barese. La Regione ha deciso di coinvolgere i cacciatori per attuare questa strategia di contenimento, puntando a limitare il numero di pappagalli che si nutrono di mandorle. La decisione segue un incremento della popolazione di questi uccelli, considerati in sovrannumero in alcune aree. Nessun dettaglio sulle modalità operative o sui tempi previsti è stato ancora comunicato.

Troppi parrocchetti monaci nel Nord Barese. E qual è la soluzione? Il contenimento. È questo l'obiettivo delle "Prime linee di indirizzo per la gestione, il controllo e la rimozione dei nidi" approvate dalla Regione Puglia in collaborazione con il Dipartimento di bioscienze, biotecnologie e ambiente dell’Università di Bari. Il provvedimento concepisce l'arginamento dei pappagallini verdi attraverso un'unica direzione: caccia, distruzione delle uova e sradicamento dei nidi. La data è già fissata: dal 20 maggio la Puglia darà il via a una formazione specifica destinata ai cacciatori abilitati e ai proprietari di fondi privati.... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Piano per eliminare i parrocchetti”: la Regione Puglia arruola i cacciatori per arginare i pappagalli ghiotti di mandorle

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