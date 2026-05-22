Ghiffa 13 cresimandi | il messaggio di Don Angelo tra fede e musica

A Ghiffa si è tenuta una cerimonia con tredici giovani che hanno ricevuto la cresima, durante la quale il sacerdote ha condiviso un messaggio che unisce fede e musica. Tra le domande sollevate, si è discusso di come gli strumenti musicali possano sostenere i ragazzi nel loro percorso di crescita. Inoltre, sono stati forniti consigli pratici per affrontare l'ansia digitale, evidenziando l'importanza di limitare l'uso dei dispositivi e dedicarsi ad altre attività.

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? Domande chiave Come può la musica di Ultimo aiutare i giovani a crescere?. Quali consigli concreti ha dato Don Angelo per evitare l'ansia digitale?. Perché l'oratorio è diventato fondamentale per i tredici nuovi cresimati?. Cosa devono fare i ragazzi per difendere chi resta indietro?.? In Breve Celebrazione guidata dal parroco Don Angelo e dalla catechista suor Gabriela Suarez Camargo.. Tredici giovani tra cui Laura, Pietro, Greta e altri hanno ricevuto il sacramento.. Messaggio basato su riferimenti musicali a Ultimo, Alfa e Tananai per i ragazzi.. Impegno civile verso il prossimo e la natura per i nuovi cresimati di Ghiffa.. Domenica 17... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ghiffa, 13 cresimandi: il messaggio di Don Angelo tra fede e musica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Addio a don Lucio Comellato: tra musica, cultura e fede a Gorizia L’Aquila, Pasqua tra macerie e fede: il messaggio di rinascitaL’Arcivescovo metropolita Antonio D’Angelo ha guidato la comunità di L’Aquila nelle celebrazioni pasquali del 6 aprile 2026, legando il messaggio...