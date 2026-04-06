L’Aquila ha celebrato la Pasqua il 6 aprile 2026 con una messa guidata dall’Arcivescovo metropolita. La cerimonia si è svolta in una chiesa della città, coinvolgendo la comunità locale. Durante l’omelia, si è fatto riferimento alla memoria del terremoto del 2009 e al processo di ricostruzione avviato negli anni successivi. La celebrazione ha rappresentato un momento di fede e di riflessione per i residenti.

L’Arcivescovo metropolita Antonio D’Angelo ha guidato la comunità di L’Aquila nelle celebrazioni pasquali del 6 aprile 2026, legando il messaggio della Risurrezione alla memoria del sisma del 2009. Il presule ha utilizzato l’omelia per trasformare il ricordo del dolore in un percorso di rinascita. Il fulcro del discorso è stata l’esortazione a non avere timore, riprendendo le parole rivolte da Gesù alle donne presso il sepolcro nel Vangelo di Matteo. L’occasione liturgica ha coinciso con il 17° anniversario del terremoto che ha colpito il territorio. La riflessione del prelato si è mossa tra la fragilità umana e la certezza di una vittoria finale del bene, nonostante le ferite profonde che ancora segnano la città. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’Aquila, Pasqua tra macerie e fede: il messaggio di rinascita

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LIVEChiesa Santa Maria in Valleverde - Celano (L’Aquila) In unione di preghiera inserisci qui la tua intenzione facebook

Il 6 aprile 2009 avveniva il tragico #terremoto dell’ #Aquila, un evento che ha segnato indelebilmente la storia del nostro paese. La scossa di M 6.1 delle 03:32 provocò 309 vittime, 1.600 feriti e almeno 80.000 sfollati. Cosa sappiamo sulla faglia che lo ha gene x.com