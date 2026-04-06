Addio a don Lucio Comellato | tra musica cultura e fede a Gorizia

Il 6 aprile 2026, è deceduto don Lucio Comellato, figura nota nel territorio per il suo coinvolgimento nella musica, nella cultura e nella fede. Il suo ruolo di riferimento ha coinvolto diverse comunità locali, lasciando un vuoto nel presbiterio diocesano. La notizia ha suscitato reazioni tra i membri delle comunità religiose e culturali della zona, che lo ricordano per il suo contributo e la sua presenza.

Il presbiterio diocesano affronta un momento di lutto. Lunedì 6 aprile 2026 è scomparso don Lucio Comellato, figura di riferimento per diverse comunità del territorio. Nato a Monfalcone il 13 dicembre 1939, il sacerdote ha concluso il suo percorso terreno dopo una vita dedicata al ministero. La sua consacrazione risale al 29 giugno 1964, quando ricevette l’ordinazione presso la chiesa metropolitana di Gorizia per mano dell’arcivescovo mons. Andrea Pangrazio. Un itinerario tra Monfalcone e Gorizia. Le prime esperienze pastorali di don Lucio sono iniziate come vicario cooperatore, operando inizialmente nella zona di S. Ambrogio a Monfalcone per poi spostarsi a Staranzano. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio a don Lucio Comellato: tra musica, cultura e fede a Gorizia Lucio&Lucio: omaggio a Lucio Dalla e Lucio Battisti tra musica e parole“Lucio & Lucio”, un omaggio a due leggende della musica italiana: Lucio Dalla e Lucio Battisti. Monache da Poffabro al Preval: un ponte di fede tra Pordenone e GoriziaUna delegazione di monache benedettine provenienti dal monastero di Santa Maria Annunciata a Poffabro ha compiuto una visita al Santuario del Preval.