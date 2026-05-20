Alessandra Mussolini vince il GF Vip | Antonella Elia battuta in finale

Nella serata finale del Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini è risultata vincitrice battendo Antonella Elia al televoto. La puntata è stata caratterizzata da eliminazioni rapide, momenti di tensione e alcune lacrime tra i concorrenti. Durante la serata sono state annunciate diverse sorprese, creando un clima di suspense tra i partecipanti e il pubblico. La vittoria di Mussolini è stata decisa dall'esito del televoto conclusivo, dopo una serata ricca di colpi di scena.

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