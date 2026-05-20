Alessandra Mussolini vince il GF Vip | Antonella Elia battuta in finale
Nella serata finale del Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini è risultata vincitrice battendo Antonella Elia al televoto. La puntata è stata caratterizzata da eliminazioni rapide, momenti di tensione e alcune lacrime tra i concorrenti. Durante la serata sono state annunciate diverse sorprese, creando un clima di suspense tra i partecipanti e il pubblico. La vittoria di Mussolini è stata decisa dall'esito del televoto conclusivo, dopo una serata ricca di colpi di scena.
Finale ricca di emozioni e colpi di scena al GF Vip: Alessandra Mussolini supera Antonella Elia al televoto conclusivo dopo una serata tra eliminazioni flash, sorprese e lacrime. Nella notte tra il 19 e il 20 maggio si è conclusa l'ottava stagione del Grande Fratello Vip, un'edizione che ha segnato la rinascita del reality grazie alla conduzione di Ilary Blasi, subentrata ad Alfonso Signorini dopo le polemiche degli ultimi mesi. A trionfare è stata Alessandra Mussolini, che ha superato al televoto finale Antonella Elia con il 55,95% delle preferenze. Una finale spettacolare tra passerella, musica e colpi di scena L'ultima puntata si è aperta con l'ingresso di Ilary Blasi e degli ex concorrenti in studio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Alessandra Mussolini vince il Gf Vip. La finale con Antonella Elia: «Abbiamo amato tutte le stanze»
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