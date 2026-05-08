Durante una puntata del Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini e Antonella Elia sono venute alle mani con insulti e toni accesi, mentre discutevano in diretta. Le due opinioniste si sono scambiate parole dure e accuse reciproche, attirando l’attenzione del pubblico presente in studio e davanti alla televisione. La discussione è proseguita per diversi minuti, creando scompiglio all’interno della casa e tra gli spettatori.

Ormai è chiaro: Alessandra Mussolini e Antonella Elia sono le grandi protagoniste di questo Grande Fratello Vip. Proprio per questo Ilary Blasi ha deciso di metterle a confronto nella puntata dell’8 maggio. Antonella Elia e Alessandra Mussolini: è scontro in diretta. Le due concorrenti si sono trovate, ancora una volta, ad affrontare un durissimo faccia a faccia. E i toni sono apparsi da subito piuttosto accesi, fra accuse reciproche e attacchi. Nelle scorse settimane Antonella Elia e Alessandra Mussolini si erano scontrate spesso, creando momenti di altissima tensione nella casa del Grande Fratello Vip. Proprio per questo Ilary Blasi le ha voluto mettere a confronto, in una partita a scacchi che ha coinvolto anche le opinioniste dello show e la stessa conduttrice.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - GF Vip, Alessandra Mussolini e Antonella Elia si scontrano in diretta: “Non hai pietà”

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