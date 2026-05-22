A tre giorni dalla finalissima del GF Vip, si è acceso un nuovo scontro tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Antonella ha dichiarato di non sopportare Alessandra, sostenendo di apprezzarla zero e di considerarla furba. La replica di Alessandra non si è fatta attendere, dando così il via a un confronto acceso tra le due concorrenti, che ha attirato l’attenzione dei fan e dei media. La situazione si inserisce nel quadro delle tensioni che hanno caratterizzato questa edizione del reality.

A tre giorni dalla finalissima del GF Vip la tensione tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini continua ad alimentare il dibattito. La showgirl, seconda classificata alle spalle dell’ex parlamentare, è tornata sull’argomento nel corso di un’intervista rilasciata a “Tgcom24”, senza nascondere tutta la propria amarezza per l’esito del reality: Nel corso dell’intervista la Elia ha . L'articolo GF Vip, Antonella attacca Alessandra: Non la sopporto, l’apprezzo zero ed è furba. Del resto viene dalla.”La replica non si è fatta attendere proviene da. Potrebbe interessarti:. GF Vip, Alessandra attacca Antonella e Adriana (VIDEO): “Fanno finta di piangere. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Gfvip: Caos lite tra Mussolini e Elia zitta brutta str***a

Sullo stesso argomento

GF Vip Antonella Elia ammette di aver preso male la sconfitta e attacca Alessandra: “Non la sopporto”Si è conclusa da pochi giorni l'ottava edizione del Grande Fratello Vip, a vincere è stata Alessandra Mussolini dopo essersi contesa la vittoria con...

Leggi anche: GF VIP, sfogo di Alessandra Mussolini su Antonella Elia: “Non la sopporto più”

Antonella Elia anche all’ultimo giorno di #gfvip ha deciso di servire e mettere a posto l’altra. Sarebbe stato carino terminare l’esperienza in pace, ma Alessandra cerca lo scontro, non esiste senza lo show e quando teme l’oblio ATTACCA. x.com

GF Vip, Todaro difende Renato e attacca Mussolini ed Elia: Dite cose bruttissime reddit

GF Vip, Antonella Elia durissima contro Alessandra Mussolini dopo la finale: Non la sopporto, è falsaLa tregua siglata durante gli ultimi giorni dell’ottava edizione del Grande Fratello Vip è già finita. Dopo la finale andata in onda lo scorso martedì, Antonella Elia ... torresette.news

Grande Fratello Vip, Antonella Elia attacca ancora Alessandra Mussolini: Ha vinto quella gallinaAntonella Elia, intervistata da Tgcom, ha lanciato una nuova stoccata ad Alessandra Mussolini, fresca vincitrice del Gf Vip. comingsoon.it