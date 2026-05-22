GF Vip Antonella attacca Alessandra | Non la sopporto l’apprezzo zero ed è furba Del resto viene dalla…La replica non si è fatta attendere

Da webmagazine24.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A tre giorni dalla finalissima del GF Vip, si è acceso un nuovo scontro tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Antonella ha dichiarato di non sopportare Alessandra, sostenendo di apprezzarla zero e di considerarla furba. La replica di Alessandra non si è fatta attendere, dando così il via a un confronto acceso tra le due concorrenti, che ha attirato l’attenzione dei fan e dei media. La situazione si inserisce nel quadro delle tensioni che hanno caratterizzato questa edizione del reality.

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A tre giorni dalla finalissima del GF Vip la tensione tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini continua ad alimentare il dibattito. La showgirl, seconda classificata alle spalle dell’ex parlamentare, è tornata sull’argomento nel corso di un’intervista rilasciata a “Tgcom24”, senza nascondere tutta la propria amarezza per l’esito del reality: Nel corso dell’intervista la Elia ha . L'articolo GF Vip, Antonella attacca Alessandra: Non la sopporto, l’apprezzo zero ed è furba. Del resto viene dalla.”La replica non si è fatta attendere proviene da. Potrebbe interessarti:. GF Vip, Alessandra attacca Antonella e Adriana (VIDEO): “Fanno finta di piangere. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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