Germani ok a Trieste Bis senza Della Valle Brescia ribalta la serie

Da ilgiorno.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Brescia si impone a Trieste e si prende la testa della serie playoff. La squadra, priva di Amedeo Della Valle che resta in tribuna per un infortunio muscolare, ha mostrato una prestazione convincente grazie a un avvio deciso e a un gioco aggressivo fin dalle prime battute. La partita si è svolta senza particolari intoppi e ha visto Brescia superare gli avversari, portando a casa una vittoria importante per la classifica. Trieste, invece, non è riuscita a reagire nel momento decisivo.

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Brescia firma l’impresa a Trieste e prende il comando delle operazioni. Senza Amedeo Della Valle, in tribuna da un problema muscolare, la squadra di Matteo Cotelli va oltre i problemi e, aggredendo dalla palla a due, trova la prestazione più convincente in questi playoff. Impresa, con alcuni ingredienti fondamentali: difendere e disegnare giochi per attaccare i lunghi giuliani, soprattutto Candussi. E superando anche il momento di stop dovuto, come un anno fa, allo spegnimento delle luci del Palarubini. Ma questa volta l’attesa non dura tanto. Il resto lo fa Miro Bilan, dominante nel confronto con il rientrante Sissoko, certo non in difficoltà come nella prima sfida. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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