Germani ok a Trieste Bis senza Della Valle Brescia ribalta la serie

Brescia si impone a Trieste e si prende la testa della serie playoff. La squadra, priva di Amedeo Della Valle che resta in tribuna per un infortunio muscolare, ha mostrato una prestazione convincente grazie a un avvio deciso e a un gioco aggressivo fin dalle prime battute. La partita si è svolta senza particolari intoppi e ha visto Brescia superare gli avversari, portando a casa una vittoria importante per la classifica. Trieste, invece, non è riuscita a reagire nel momento decisivo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Brescia firma l’impresa a Trieste e prende il comando delle operazioni. Senza Amedeo Della Valle, in tribuna da un problema muscolare, la squadra di Matteo Cotelli va oltre i problemi e, aggredendo dalla palla a due, trova la prestazione più convincente in questi playoff. Impresa, con alcuni ingredienti fondamentali: difendere e disegnare giochi per attaccare i lunghi giuliani, soprattutto Candussi. E superando anche il momento di stop dovuto, come un anno fa, allo spegnimento delle luci del Palarubini. Ma questa volta l’attesa non dura tanto. Il resto lo fa Miro Bilan, dominante nel confronto con il rientrante Sissoko, certo non in difficoltà come nella prima sfida. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Germani ok a Trieste. Bis senza Della Valle. Brescia ribalta la serie ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Pallacanestro Trieste - Germani Brescia | PokerstarsNews Highlights Serie A Unipol 2025/2026 Sullo stesso argomento Playoff basket serie A: Trieste fa l'impresa a Brescia e batte la Germani 92-90Milano, 16 maggio 2026 - Spettacolo e colpi di scena non sono mancati già dalla tornata di gare dei quarti di finale playoff del campionato di Serie... Brescia non si ferma: la Germani espugna anche Trieste 82-86. Gli highlightsVittoria di spessore, di quelle che pesano non solo per la classifica ma anche per il morale. Germani ok a Trieste. Bis senza Della Valle. Brescia ribalta la serieBrescia firma l’impresa a Trieste e prende il comando delle operazioni. Senza Amedeo Della Valle, in tribuna da un ... sport.quotidiano.net Della Valle non c'è, la Germani sì: vince a Trieste e ora è avanti nella serie, sabato primo match ballIl capitano fuori per infortunio, nel finale fuori anche Bilan e Ndour per falli (ma il croato è stato il migliore), ma ci pensano Burnell e Rivers per l'80-84 conclusivo. Germani sul 2-1, sabato gara ... brescia.corriere.it