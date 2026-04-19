Brescia non si ferma | la Germani espugna anche Trieste 82-86 Gli highlights

La Germani Brescia ha conquistato una vittoria importante in trasferta contro Trieste, con il punteggio di 86-82. La partita si è sviluppata in modo equilibrato e ha visto entrambe le squadre lottare fino agli ultimi minuti, con gli ospiti che sono riusciti a prevalere negli ultimi possessi. La sfida si è conclusa con un risultato che può influenzare la classifica e il morale delle due contendenti.

Vittoria di spessore, di quelle che pesano non solo per la classifica ma anche per il morale. La Germani Brescia espugna il campo di Trieste per 82-86 al termine di una sfida intensa, combattuta e risolta soltanto negli ultimi possessi, confermando personalità e lucidità nei momenti chiave.La.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate La Germani si ferma contro Varese. Brescia battuta allo scadere 98-96. Gli highlightsUna sconfitta che brucia, perché maturata dopo quaranta minuti di grande personalità, intensità e qualità. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Brescia, bilancio 2025: avanzo da 110,5 milioni e investimenti record a 183 milioni - BresciaToday; Playoff Serie A2 Tigotà – La Finale Promozione sarà Brescia-Padova: secco 0-3 delle giallonere a Costa Volpino; La strage non si ferma: 29 morti fra ciclisti e pedoni dall’inizio dell’anno sulle strade lombarde; La metropolitana di Brescia resta ferma per tre ore. Brescia non si ferma: la Germani espugna anche Trieste 82-86. Gli highlightsVittoria di spessore, di quelle che pesano non solo per la classifica ma anche per il morale. La Germani Brescia espugna il campo di Trieste per 82-86 al termine di una sfida intensa, combattuta e ... bresciatoday.it La protesta dei camionisti, pronti a fermare il Paese: «Senza ristori immediati si ferma l'Italia»«Non sarà di un giorno, sarà un periodo», afferma Giuseppina Mussetola, presidente della Fai di Brescia. Lunedì incontro cruciale ... brescia.corriere.it Pallacanestro Brescia batte Pallacanestro Trieste e torna in vetta. - facebook.com facebook #19aprile 1339, #Venezia: trattati commerciali con Brescia e Bergamo, volti a consentire la sicurezza dei mercanti veneziani. Ne seguiranno altri quasi uguali con Como ( #24aprile), Lodi ( #4maggio) e Cremona ( #5maggio), tutti confermati con lettere ducali il x.com