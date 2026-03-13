F1 George Russell | La macchina è una gioia da guidare In questi giorni abbiamo lavorato sulla partenza

Durante le qualifiche sprint per il Gran Premio di Cina, George Russell ha ottenuto la pole position. La sua squadra ha dedicato molto lavoro alla fase di partenza, cercando di migliorare le prestazioni in questo aspetto. Russell ha commentato che guidare la vettura è una vera gioia, sottolineando il feeling positivo con la monoposto. La sessione si è svolta con grande attenzione alle strategie di partenza e alle performance in pista.

George Russell ha strappato la pole position in occasione delle qualifiche sprint valide per il GP di Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Prova consistente per il britannico della Mercedes, il quale sta confermando le ottime cose già viste lo scorso fine settimana in Australia. Nello specifico il pilota ha fermato il cronometro a 1:31.520, precedendo il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli (+0.289) e la McLaren di Lando Norris (+0.621). Una volta arrivato al parco chiuso, il nativo di King’s Lynn ha commentato quanto fatto: “ È stato fantastico, già dopo Melbourne le sensazioni sono state ottime, oggi la macchina era una gioia da guidare. 🔗 Leggi su Oasport.it

