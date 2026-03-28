George Russell ha dichiarato che la sua vettura ha mostrato un comportamento anomalo durante la gara, senza fornire dettagli specifici. Nel frattempo, Kimi Antonelli ha ottenuto la seconda pole consecutiva, dopo aver conquistato quella a Shanghai, questa volta a Suzuka.

Kimi Antonelli ci ha preso gusto e, dopo la pole-position a Shanghai (Cina), ha concesso il bis a Suzuka (Giappone). Una prestazione autorevole per il giovane pilota bolognese, su su un tracciato storico come quello giapponese. Un margine consistente per Antonelli nei confronti del compagno di squadra, George Russell, distanziato di 0?298. In seconda fila troviamo la McLaren dell’australian Oscar Piastri e la Ferrari del monegasco Charles Leclerc. In terza hanno terminato Lando Norris (McLaren) e Lewis Hamilton (Ferrari). Clamorosa l’eliminazione nella Q2 di Max Verstappen (Red Bull) in Q2 e sarà 11° in griglia. “ Kimi ha fatto un grandissimo lavoro, per me la sessione è stata un po’ strana. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - George Russell mastica amaro: “La mia macchina si è comportata in modo strano”

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