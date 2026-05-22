Genova si rifà il look | 4,5 milioni per ponti muri scuole e creuze Le novità del piano manutenzione
A Genova sono stati approvati cinque progetti di fattibilità tecnico-economica per interventi su ponti, muri, scuole e creuze, con un investimento complessivo di 4,5 milioni di euro. La delibera è stata approvata durante una riunione della giunta itinerante nel Municipio Centro Est, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici e manutenzioni. I lavori prevedono interventi diffusi su diverse aree della città, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la funzionalità degli edifici e delle strutture pubbliche.
Durante la giunta itinerante nel Municipio Centro Est, sono stati approvati dalla giunta, su proposta dell’assessore ai lavori Pubblici e Manutenzioni, Massimo Ferrante, cinque progetti di fattibilità tecnico economica per interventi diffusi sul territorio comunale per un totale di 4,5 milioni di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Imola si rifà il look: tutte le vie coinvolte nel maxi-piano da 1,6 milioni
Il piano per il Centro Est: Museo Doria e del Risorgimento, Metelino, hub del mare e scuole, tutte le novità"La sede dei servizi sociali territoriali del Municipio Centro Est, che era stata delocalizzata a Villa Piaggio, torna nel centro storico, in via San...
Alpini a Genova. L’Adunata ha successo e il sindaco Salis fa retromarciaAdunata degli alpini a Genova Ancora una volta gli Alpini hanno fatto - forse, più correttamente, rifatto - la storia. barbadillo.it