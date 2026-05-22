Genova si rifà il look | 4,5 milioni per ponti muri scuole e creuze Le novità del piano manutenzione

A Genova sono stati approvati cinque progetti di fattibilità tecnico-economica per interventi su ponti, muri, scuole e creuze, con un investimento complessivo di 4,5 milioni di euro. La delibera è stata approvata durante una riunione della giunta itinerante nel Municipio Centro Est, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici e manutenzioni. I lavori prevedono interventi diffusi su diverse aree della città, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la funzionalità degli edifici e delle strutture pubbliche.

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