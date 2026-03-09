Imola si rifà il look | tutte le vie coinvolte nel maxi-piano da 1,6 milioni

Lavori tra centro storico, zona industriale e frazioni. Il calendario completo dei divieti e dei sensi unici alternati fino a maggio Un massiccio intervento di manutenzione su 15 arterie chiave di Imola. Scatterà lunedì 16 marzo il "Piano asfalti 2026", un programma che prevede un investimento complessivo di oltre 1,1 milioni di euro, a cui si aggiungono i ripristini del Gruppo Hera e interventi specifici su via Lasie e viale D’Agostino, portando il valore complessivo dei cantieri primaverili a superare la soglia di 1,6 milioni di euro. "In un contesto complicato come quello di questi anni, l’Amministrazione ha continuato il suo impegno, tentando di recuperare manutenzione arretrata in una rete da oltre 700 km di strade e oltre 100 km di piste ciclabili", ha dichiarato il sindaco Marco Panieri. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

