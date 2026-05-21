Il piano per il Centro Est | Museo Doria e del Risorgimento Metelino hub del mare e scuole tutte le novità

Da genovatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel centro storico torna la sede dei servizi sociali territoriali del Municipio Centro Est, che era stata spostata a Villa Piaggio. Ora si trova in via San Giorgio 1, una posizione centrale e facilmente raggiungibile. Questa modifica mira a facilitare l’accesso ai servizi per i cittadini che vivono nell’area. La delocalizzazione precedente aveva spostato la sede fuori dal cuore del quartiere, ma ora il ritorno interessa principalmente la comodità di chi usufruisce di questi servizi.

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"La sede dei servizi sociali territoriali del Municipio Centro Est, che era stata delocalizzata a Villa Piaggio, torna nel centro storico, in via San Giorgio 1, per agevolare l’accesso a un presidio di prossimità in un’area centrale e facilmente raggiungibile". Lo ha annunciato la sindaca di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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