Il piano per il Centro Est | Museo Doria e del Risorgimento Metelino hub del mare e scuole tutte le novità

Nel centro storico torna la sede dei servizi sociali territoriali del Municipio Centro Est, che era stata spostata a Villa Piaggio. Ora si trova in via San Giorgio 1, una posizione centrale e facilmente raggiungibile. Questa modifica mira a facilitare l’accesso ai servizi per i cittadini che vivono nell’area. La delocalizzazione precedente aveva spostato la sede fuori dal cuore del quartiere, ma ora il ritorno interessa principalmente la comodità di chi usufruisce di questi servizi.

"La sede dei servizi sociali territoriali del Municipio Centro Est, che era stata delocalizzata a Villa Piaggio, torna nel centro storico, in via San Giorgio 1, per agevolare l’accesso a un presidio di prossimità in un’area centrale e facilmente raggiungibile". Lo ha annunciato la sindaca di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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