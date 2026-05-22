A Genova il Metelino si trasforma in un centro dedicato al mare e alla blue economy, con una nuova gestione prevista per i prossimi nove anni. La decisione di cambiare l’uso dell’area segue la cancellazione del progetto del museo del jeans, che avrebbe dovuto essere realizzato in quella zona. Attualmente, non sono state fornite dettagli su chi prenderà in carico la gestione concreta del Metelino durante questo periodo. Restano aperti i motivi dietro la cancellazione del progetto originale.

? Domande chiave Perché il progetto del museo del jeans è stato cancellato?. Chi gestirà concretamente l'area del Metelino per i prossimi nove anni?. Come influiranno i nuovi lavori sulla sicurezza del mercato ittico?. Quali risorse finanzieranno la ristrutturazione delle infrastrutture per i pescatori?.? In Breve Gestione affidata alla Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile per nove anni.. Assessori Patrone e Montanari coordinano il progetto con università e istituti nautici.. Interventi su calata Vignoso tramite bando regionale per pesca e acquacoltura.. Nuove strutture protettive per reti da pesca previste nella zona della Darsena. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genova, il Metelino diventa hub per il mare e la blue economy

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