Nella regione Lazio e in quella Abruzzo sono stati sequestrati complessivamente 25 chilogrammi di droga nascosta all’interno di pacchi postali. Tra le sostanze trovate, 20 chilogrammi di cocaina purissima e 5 di hashish. Le sostanze sono state individuate e sequestrate durante controlli effettuati sui pacchi spediti tramite i canali della logistica ordinaria.

Sequestrati complessivamente 25 chilogrammi di droga, di cui 20 di cocaina purissima e 5 di hashish, nascosti all’interno di pacchi postali e spediti attraverso i canali della logistica ordinaria. Questo è il bilancio dell’operazione congiunta condotta dai Comandi provinciali della Guardia di Finanza di Roma e Pescara, che ha consentito di intercettare un ingente carico di stupefacenti destinato al mercato del Lazio e dell’Abruzzo. Dettagli sull’Operazione e Sulle Modalità di Spedizione. La droga, confezionata con particolare cura per eludere i controlli, viaggiava mescolata a migliaia di spedizioni lecite dirette soprattutto verso la Capitale e il litorale pescarese. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Droga: cocaina e hashish nei pacchi postali, sequestrati 25 kg tra Lazio e Abruzzo

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