Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato un’operazione in un condominio di Frosinone, durante la quale sono state sequestrate diverse quantità di cocaina e hashish. L’intervento ha portato al ritrovamento di sostanze stupefacenti nascoste all’interno dell’edificio. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo alle persone coinvolte o ai successivi sviluppi dell’indagine.

La Polizia, con la Squadra Mobile e l’unità cinofila, ha scoperto oltre 50 grammi di sostanza stupefacente durante due perquisizioni domiciliari Nel pomeriggio di ieri, personale della Polizia di Stato ha condotto un’operazione mirata al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti a Frosinone. Le attività, svolte dalla Squadra Mobile con il supporto di un’unità cinofila, hanno portato al sequestro di cocaina e hashish. La sostanza, ritenuta presumibilmente destinata allo spaccio, è stata sequestrata a fini investigativi, nell’ambito dei controlli volti a contrastare il traffico illecito di droga sul territorio. FrosinoneToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - Droga nascosta in un condominio di Frosinone: sequestrati cocaina e hashish

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