A Genova sono stati stanziati 4,5 milioni di euro per interventi su ponti, scuole e sentieri storici. Tra le priorità, ci sono lavori di manutenzione e messa in sicurezza delle strutture scolastiche e dei ponti, con 900mila euro destinati specificamente a interventi urgenti su alcune infrastrutture. I fondi saranno inoltre impiegati per il restauro e la valorizzazione dei sentieri storici della zona, senza che siano ancora definite tutte le modalità di utilizzo.

? Punti chiave Come verranno utilizzati i fondi per la sicurezza delle scuole?. Quali interventi urgenti copriranno i 900mila euro destinati ai ponti?. Perché il censimento dei ponti ha superato le stime iniziali?. Come influirà il recupero delle creuze sulla fruibilità dei quartieri?.? In Breve 900mila euro per ponti, muri e immobili storici nel primo anno 2026.. 600.000 euro destinati ad adeguamenti elettrici, idraulici e antincendio nelle scuole.. 300.000 euro per il recupero di creuze e sentieri pedonali nel 2026.. Censimento di 673 ponti e impalcati previsto entro il mese di giugno.. La giunta di Genova ha approvato nel Municipio Centro Est cinque nuovi progetti di fattibilità tecnica ed economica per un investimento complessivo di 4,5 milioni di euro destinato alla manutenzione del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genova: 4,5 milioni per ponti, scuole e sentieri storici

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