Monza cantieri per 3 ponti storici | 1,5 milioni per la sicurezza

A Monza sono in programma lavori di manutenzione straordinaria su tre ponti storici della città. Per questi interventi sono stati stanziati circa 1,5 milioni di euro destinati a migliorare la sicurezza e la stabilità delle strutture. I cantieri prenderanno il via nelle prossime settimane e coinvolgeranno diverse zone del centro urbano. L’obiettivo è garantire un miglioramento delle condizioni di transitabilità e prevenire eventuali rischi futuri.

La città di Monza si prepara a un importante rinnovamento infrastrutturale con l’avvio imminente dei lavori di manutenzione straordinaria su tre ponti storici fondamentali per la viabilità locale. L’intervento, che vede come protagonista la ditta Recoge srl di Paternò, è sostenuto da un investimento complessivo di 1,5 milioni di euro cofinanziato dalla Regione Lombardia e mira a risolvere criticità strutturali emerse negli anni attraverso un piano tecnico dettagliato. Il progetto, che ha ricevuto il via libera definitivo dalla giunta lo scorso novembre, non è una semplice operazione estetica, ma risponde a necessità tecniche urgenti scaturite da approfondite analisi sui materiali e sulla stabilità delle opere.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monza, cantieri per 3 ponti storici: 1,5 milioni per la sicurezza Leggi anche: Intervento da 1,5 milioni. Operazione ’ponti sicuri’. Cantieri pronti a partire A Monza operazione ponti sicuri. Via alla gara da 1,5 milioni di euro. Lavori in via Zanzi, Fermi e AliprandiEntra nella fase decisiva la riqualificazione di tre ponti strategici di Monza: aperta la gara d’appalto per individuare l’azienda che si...