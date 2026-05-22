Gela tesoretto del V sec aC | 74 monete d’argento e bronzo scoperte

Durante scavi archeologici a Gela sono state ritrovate 74 monete d’argento e bronzo risalenti al V secolo a.C. Le monete sono state trovate in prossimità di un sacello, solitamente legato a riti religiosi dell’epoca. Le zecche di Agrigento e Siracusa forniscono informazioni sui contatti commerciali e culturali tra le città dell’epoca. La scoperta è stata effettuata nel corso di recenti lavori di scavo nel sito archeologico.

? Punti chiave Cosa rivelano le zecche di Agrigento e Siracusa sui legami con Gela?. Perché le monete sono state depositate proprio vicino a un sacello?. Come hanno evitato gli archeologi la distruzione del tesoro durante i lavori?. Quali nuovi dettagli storici emergeranno dall'analisi delle 67 monete d'argento?.? In Breve 71 emissioni totali con 67 monete d'argento e 4 in bronzo. Archeologi Gianluca Calà e Antonio Catalano guidano gli scavi a Orto Fontanelle. Monete provenienti dalle zecche di Agrigento, Gela e Siracusa. Deposito votivo rinvenuto il 19 maggio vicino a un antico sacello. Settantaquattro monete in argento e bronzo sono emerse il 19 maggio scorso nel sito di Orto Fontanelle a Gela, durante i lavori per il nuovo Palazzo della Cultura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gela, tesoretto del V sec. a.C.: 74 monete d’argento e bronzo scoperte

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