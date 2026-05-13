Bao Publishing ha annunciato l’uscita di Geist Maschine 2, il secondo capitolo della trilogia di LRNZ (Lorenzo Ceccotti), previsto per il 22 maggio e disponibile nelle librerie. L’anteprima si terrà al Salone del Libro di Torino, dove il pubblico potrà conoscere in anticipo il nuovo volume dell’autore. La saga di LRNZ prosegue con questa pubblicazione, che segue il primo capitolo già pubblicato in precedenza.

L’attesissimo nuovo capitolo della trilogia di LRNZ (Lorenzo Ceccotti) arriva dal 22 maggio in tutte le librerie e in anteprima al Salone del Libro di Torino. Avventura, amicizia, tecnologia e colpi di scena mozzafiato in Geist Maschine volume 2, ambientato in una Roma post-apocalittica che prende la scena: un organismo eterno, pulsante, che si evolve sotto i colpi della fine dell’umanità. Un relitto stratificato e disseminato di capolavori arcinoti e immortali della storia dell’arte e dell’architettura che continuano a esercitare il loro potere di suggestione anche in un contesto completamente stravolto, dove strutture del nostro contemporaneo e antichissime si sovrappongono nell’indistinta impronta di un passato che non esiste più.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Bao Publishing presenta Geist Maschine 2 di LRNZ

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