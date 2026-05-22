Contrasto alla pirateria audiovisiva | operazione in Italia e in altri Paesi europei coinvolte migliaia di persone Guardia di finanza danno alle compagnie televisive stimato in trecento milioni di euro

Nella giornata di ieri, la Guardia di finanza ha annunciato un'operazione contro la pirateria audiovisiva che ha coinvolto diverse regioni italiane e altri Paesi europei. Sono state eseguite perquisizioni e sequestri, portando all'individuazione di migliaia di persone coinvolte nel giro illecito. Secondo quanto riferito, il danno stimato alle compagnie televisive si aggira intorno ai trecento milioni di euro. L'operazione si inserisce in un più ampio sforzo di contrasto alle attività di pirateria nel settore audiovisivo.

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Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Nella giornata di ieri, la Guardia di finanza di Ravenna, con il supporto dei Nuclei Speciali Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche e Beni e Servizi e di numerosi reparti del Corpo, ha eseguito oltre 100 perquisizioni e sequestri su tutto il territorio nazionale delegati dalla Procura di Bologna in esito a un’indagine volta a contrastare l’illecita diffusione di abbonamenti “pirata” acquistati da numerosissimi clienti per accedere alla fruizione di contenuti audiovisivi a pagamento offerti, in particolare, dalle piattaforme “SKY”, “Dazn”, “Netflix”, “Disney+”, “Spotify”. L’operazione,... 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Contrasto alla pirateria audiovisiva: operazione in Italia e in altri Paesi europei, coinvolte migliaia di persone Guardia di finanza, danno alle compagnie televisive stimato in trecento milioni di euro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Catania: contrasto al cybercrime ed alla pirateria informatica Sullo stesso argomento Contrasto alla pirateria audiovisiva: controlli durante le partite di coppa dei campioni Guardia di finanzaDi seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, nell’ambito delle proprie... Guardia di finanza: maxi operazione contro la pirateria audiovisiva nelle attività commercialiIl Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, nell’ambito delle proprie prerogative di polizia economico-finanziaria, ha dato corso a... Pirateria audiovisiva, oltre 100 perquisizioni in tutta Italia. Coinvolta anche la SiciliaMaxi operazione della Guardia di Finanza di Ravenna, coordinata dalla Procura di Bologna, contro la diffusione illecita di abbonamenti pirata per l’accesso a contenuti audiovisivi a pagamento. Nella ... newsicilia.it Pirateria tv, la Finanza scopre una nuova App: oltre 100 perquisizioni. Controlli anche in SiciliaMaxi operazione della Guardia di finanza di Ravenna (denominata Tutto chiaro) contro la pirateria audiovisiva: oltre 100 perquisizioni e sequestri in Italia, Francia e Germania e migliaia di ... gds.it