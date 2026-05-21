Il futuro di Maurizio Sarri al centro di discussioni di mercato tra il Napoli e l'Atalanta. Secondo quanto riportato, il tecnico è accostato a entrambe le società, mentre il presidente del club partenopeo mantiene come opzione principale l'allenatore di lungo corso, Allegri. La trattativa tra le parti si sviluppa in un clima di incertezza, con le decisioni ancora da definire e nessun annuncio ufficiale in merito. La situazione rimane aperta, con i rispettivi club che valutano le strategie da adottare.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il futuro di Maurizio Sarri diventa un vero intrigo di mercato tra Napoli e Atalanta. Come raccontano Matteo Brega e Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il tecnico toscano è oggi il profilo più ambito tra gli allenatori italiani, nonostante la stagione complicata vissuta alla guida della Lazio. Il suo futuro appare ormai lontano da Roma, ma prima servirà un confronto definitivo con Claudio Lotito per formalizzare la separazione. Secondo quanto riportato da Matteo Brega e Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il Napoli continua a considerare Sarri il principale candidato per raccogliere l’eredità di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Sarri tra Napoli e Atalanta: Allegri resta il piano alternativo di De Laurentiis”

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DOMINO PANCHINE: SARRI PRONTO AL NAPOLI, ALLEGRI ALL'ITALIA — IL CAOS CHE CAMBIA TUTTO

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