Pane sacro pane vivo | i pani rituali italiani tra fede memoria e identità

In alcuni villaggi dell’entroterra sardo, durante le celebrazioni religiose, le donne interrompono l’impasto e iniziano a scolpire il pane rituale. Questo gesto segna una fase specifica delle cerimonie, legate a tradizioni di fede e memoria collettiva. I pani sacri, preparati secondo pratiche tramandate nel tempo, rappresentano elementi centrali nelle occasioni di identità culturale e religiosa di queste comunità.

C’è un momento, in certi villaggi dell’entroterra sardo, in cui le mani di una donna smettono di impastare e cominciano a scolpire. La semola di grano duro, il lievito madre tramandato come un erede prezioso, il sale marino: ingredienti poveri che, sotto le dita esperte di una panificatrice di Borore o di Desulo, si trasformano in sculture viventi. Melagrane in miniatura, tartarughe, rose a più petali, coroncine intrecciate attorno a uova sode. Non è cucina, è liturgia. Non è pane, è linguaggio. L’Italia custodisce uno dei patrimoni più straordinari e meno conosciuti al mondo nel campo dei pani rituali: una tradizione plurisecolare in cui la farina diventa simbolo, il forno diventa altare e la forma di un pane racconta tutto ciò che una comunità crede, teme, spera e celebra. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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