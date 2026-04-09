Sacro Pane la mostra di Mario Ciaramella

Il 13 aprile alle 18 si apre a San Giovanni a Teduccio la mostra intitolata “Sacro Pane”, realizzata dall’artista Mario Ciaramella. L’esposizione si svolge all’interno della Chiesa di San Giovanni Battista ed è un intervento site specific che coinvolge gli spazi dell’edificio religioso. La presentazione durerà fino a una data ancora da definire, offrendo ai visitatori un’esperienza artistica in dialogo con l’ambiente ecclesiastico.

Si inaugura il 13 aprile alle ore 18 a San Giovanni a Teduccio, la mostra “Sacro Pane” di Mario Ciaramella, un intervento site specific per la Chiesa di San Giovanni Battista.L’evento, a cura di Carla Travierso, è organizzato da Officine Artistiche Vesuviane, ed è promosso e finanziato dal Comune. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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