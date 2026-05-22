Garlasco perché secondo Angela Taccia è prematuro decidere se far interrogare Sempio | il piano della difesa
L'avvocata di Andrea Sempio ha dichiarato che è prematuro decidere se sottoporre il suo assistito a un interrogatorio. La difesa ha spiegato che la strategia sarà definita in seguito, in base all’andamento delle indagini. Non sono state fornite ulteriori tempistiche o dettagli sul procedimento in corso.
Per l’avvocata Angela Taccia decidere di fare interrogare Andrea Sempio è ancora “prematuro”. Il team di legali dell’indagato della nuova indagine sul delitto di Garlasco è al lavoro sulla linea difensiva da tenere di fronte ai magistrati per rispondere alle accuse rivolte al 38enne sull’omicidio di Chiara Poggi. “È una fase in cui più che mai si vive alla giornata” ha dichiarato la legale amica di Sempio, precisando come l’istanza di interrogatorio non sia scontata. Il piano della difesa Come previsto dalla legge, le carte della difesa di Andrea Sempio sono da svelare entro il termine di 20 giorni dell’avviso di conclusione dell’indagine, notificato al nuovo indagato dell’omicidio di Garlasco il 7 maggio. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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