Alzo le mani Garlasco Angela Taccia a difesa di Andrea Sempio

Il caso di Garlasco torna a essere al centro dell’attenzione pubblica con Angela Taccia che si schiera in difesa di Andrea Sempio. La vicenda, che ha coinvolto diverse figure e si è sviluppata nel corso degli anni, viene riproposta in una nuova puntata televisiva, riaccendendo discussioni e curiosità sulla vicenda giudiziaria. La trasmissione ha visto la partecipazione di vari esperti e testimoni relativi al processo.

Il delitto di Garlasco torna al centro del dibattito televisivo e giudiziario. Nella puntata del 4 marzo 2026 di “Ore 14”, il programma condotto da Milo Infante ha dedicato ampio spazio agli sviluppi dell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, riaprendo interrogativi e tensioni tra difesa, giornalisti e opinionisti. Proprio nelle stesse ore, a Roma, il team difensivo di Andrea Sempio – consulenti compresi – si è riunito per fare il punto sulla situazione e valutare gli scenari che potrebbero aprirsi nelle prossime settimane. L’incontro si è svolto nei laboratori della genetista Marina Baldi, luogo ormai abituale per le riunioni strategiche della difesa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

“Stasi sorrideva…”. Garlasco, l’avvocato di Andrea Sempio scatena il caos: cosa ha detto Angela TacciaLe immagini hanno iniziato a circolare rapidamente sui social, accendendo un dibattito che va ben oltre la semplice cronaca giudiziaria.

“Alzo le mani”. Garlasco, De Rensis guarda il video e lo ammette. Cosa è successoIl delitto di Garlasco torna al centro del dibattito televisivo e giudiziario, riaccendendo uno scontro mai sopito sulle ricostruzioni della dinamica...

Una selezione di notizie su Angela Taccia.

Garlasco in Tv, la rabbia di Taccia: Vi attaccate a qualunque cosa. L'attacco di Infante: Se ci suggerisce le domandeMilo Infante ha attaccato senza mezzi termini l'avvocato Angela Taccia per la sua ritrosia ad alcune domande nella puntata di Ore 14 di mercoledì 4 marzo 2026 ... libero.it

Delitto di Garlasco/ Taccia: Avvocati Stasi? Giusto chiedere la revisione ma Sempio deve starne fuoriIl delitto di Garlasco negli studi di Quarta Repubblica con l'intervista ad Angela Taccia, la legale di Andrea Sempio: le sue parole ... ilsussidiario.net