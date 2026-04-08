Garlasco smentita l'ipotesi del killer in giardino | Chiara Poggi non aprì la porta per i gatti erano in casa

A Garlasco, è stata smentita l'ipotesi secondo cui Chiara Poggi avrebbe aperto la porta di casa la mattina dell'omicidio per far uscire i gatti. Un esperto della scena del crimine e consulente dei Poggi ha dichiarato che Chiara Poggi non aprì la porta per i gatti, che invece erano già in casa. Questa conclusione deriva da una sentenza di condanna nei confronti di Alberto Stasi.

Dario Redaelli, esperto della scena del crimine e consulente dei Poggi, a Fanpage.it ha spiegato: "Come è finita l'ipotesi che Chiara Poggi avesse aperto le porte di casa la mattina dell'omicidio non per aprire ad Alberto Stasi ma per far uscire i suoi gatti? Con una sentenza di condanna per Stasi". 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Garlasco, Ignoto 2 non è stato identificato, smentita l’indiscrezione: “DNA su Chiara Poggi inaffidabile” Garlasco, l'ipotesi dell'assassino di Chiara Poggi nascosto in giardino: il dettaglio del muretto rottoUna nuova ipotesi sul delitto di Garlasco suggerisce che l’assassino di Chiara Poggi si sia introdotto scavalcando il muretto di cinta: a suggerirlo,... Garlasco, la verità dall'autopsia di Chiara Poggi - Porta a porta 18/12/2025 Temi più discussi: Ignoto 2 sarebbe un nome clamoroso. Ma la nuova indiscrezione su Garlasco viene smentita; Garlasco, la rivelazione del consulente Oscar Ghizzoni sull'impronta della scarpa: Il killer non aveva il 42; Garlasco, smentita su identità di Ignoto 2, genetista famiglia Poggi Marzio Capra: DNA su Chiara definito inaffidabile; Ignoto 2 identificato. Garlasco, dopo la notizia bomba si scopre tutta la verità. Garlasco, l'ipotesi dell'assassino di Chiara Poggi nascosto in giardino: il dettaglio del muretto rottoGarlasco, il mistero del muretto rotto: l’assassino di Chiara Poggi potrebbe essersi nascosto in giardino prima di entrare nella casa ... virgilio.it Garlasco, nuova pista sull’omicidio di Chiara Poggi: indizi sul presunto killer nascosto dietro il murettoNuova ipotesi sul delitto di Garlasco e il muretto danneggiato Nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, emerge una nuova pista investigativa ... assodigitale.it #Garlasco, il DNA sulle unghie di Chiara Poggi: il confronto tra Marzio Capra e Pasquale Linarello #Mattino5 x.com DELITTO DI GARLASCO | Nuove ipotesi: Chiara Poggi non avrebbe aperto la porta. Indagini su file scomparsi e allarme disattivato. - facebook.com facebook