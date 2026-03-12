Delitto di Garlasco Sempio in tv | Alberto Stasi? Per me è il carnefice condanna non ingiusta

Da ilgiorno.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un’intervista televisiva, Sempio ha dichiarato che, secondo lui, Alberto Stasi è il carnefice nel caso del delitto di Garlasco, e ha affermato che la condanna è giusta. La domanda posta all’indagato riguarda il suo ruolo nel procedimento giudiziario e la sua colpevolezza o innocenza. Stasi è l’unico condannato in via definitiva per quel delitto e l’unico indagato nella nuova indagine.

Pavia –  Alberto Stasi è “vittima o carnefice”? La domanda è stata rivolta all’unico indagato della nuova indagine sul delitto di Garlasco, in merito all’unico condannato in via definitiva per quello stesso delitto. Siamo a “Dritto e rovescio”, trasmissione di Retequattro condotta da Paolo Del Debbio. E Andrea Sempio risponde: “Carnefice”. Andrea Sempio e lo scontrino del parcheggio di Vigevano: “È autentico”. Legali consegnano l’originale Nonostante non abbia "visto le carte dei processi che l'hanno portato alla condanna" e consapevole del fatto che la "materia non è così semplice", Sempio osserva che "nella parte che ho potuto seguire, non ho trovato nulla che smonti le vecchie condanne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

delitto di garlasco sempio in tv alberto stasi per me 232 il carnefice condanna non ingiusta
© Ilgiorno.it - Delitto di Garlasco, Sempio in tv: “Alberto Stasi? Per me è il carnefice, condanna non ingiusta”

Articoli correlati

Leggi anche: Delitto di Garlasco, la richiesta dei legali di Sempio: “Un incidente probatorio sui pc di Alberto Stasi e Chiara Poggi”

“Non ho ucciso Chiara Poggi”. Garlasco, Andrea Sempio in tv: parla anche di Alberto StasiLa serata di lunedì 22 dicembre ha riportato sotto i riflettori uno dei nomi più delicati legati al caso Chiara Poggi.

Caso Garlasco, l'avvocata di Sempio: “Dubbi sulla condanna di Stasi”

Video Caso Garlasco, l'avvocata di Sempio: “Dubbi sulla condanna di Stasi”

Una raccolta di contenuti su Delitto di Garlasco Sempio in tv...

Temi più discussi: Caso Garlasco, Sempio: per la gente è diventato come una soap opera: Nelle chat mi seguono; Delitto di Garlasco: la storia di Chiara Poggi e le nuove indagini; Delitto di Garlasco, svolta vicina: entro 90 giorni la discovery su Chiara Poggi e il ruolo di Stasi e Sempio; Sempio e gli squilli la mattina del delitto di Chiara Poggi: Non mi ricordo.

delitto di garlasco delitto di garlasco sempioDelitto di Garlasco, le indagini su Sempio potrebbero andare avanti fino ad agostoColpi di scena, super testimoni spuntati dopo 18 anni, querele, accuse e fughe di notizia: un anno fa la notizia della nuova indagine su Andrea Sempio per il delitto di Garlasco. corrierenazionale.it

delitto di garlasco delitto di garlasco sempioDelitto di Garlasco, Palmegiani: Cattaneo? Sarà solo una consulenza | Se Sempio andrà a processo…Il delitto di Garlasco su Canale 122 con le parole del consulente di Sempio, Armando Palmegiani, ospite del programma Fatti di nera ... ilsussidiario.net

Digita per trovare news e video correlati.