Delitto di Garlasco Sempio in tv | Alberto Stasi? Per me è il carnefice condanna non ingiusta

Durante un’intervista televisiva, Sempio ha dichiarato che, secondo lui, Alberto Stasi è il carnefice nel caso del delitto di Garlasco, e ha affermato che la condanna è giusta. La domanda posta all’indagato riguarda il suo ruolo nel procedimento giudiziario e la sua colpevolezza o innocenza. Stasi è l’unico condannato in via definitiva per quel delitto e l’unico indagato nella nuova indagine.

Pavia – Alberto Stasi è "vittima o carnefice"? La domanda è stata rivolta all'unico indagato della nuova indagine sul delitto di Garlasco, in merito all'unico condannato in via definitiva per quello stesso delitto. Siamo a "Dritto e rovescio", trasmissione di Retequattro condotta da Paolo Del Debbio. E Andrea Sempio risponde: "Carnefice". Andrea Sempio e lo scontrino del parcheggio di Vigevano: "È autentico". Legali consegnano l'originale Nonostante non abbia "visto le carte dei processi che l'hanno portato alla condanna" e consapevole del fatto che la "materia non è così semplice", Sempio osserva che "nella parte che ho potuto seguire, non ho trovato nulla che smonti le vecchie condanne.

