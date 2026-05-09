Roberta Bruzzone torna sul caso Garlasco, alla luce della lettura dell’informativa finale dei carabinieri di Milano sulla nuova inchiesta. Secondo la criminologa, ospite della trasmissione Quarto Grado, le intercettazioni telefoniche rese pubbliche a livello mediatico non contengono “alcun elemento univoco che in maniera insuperabile possa mettere in discussione la condanna inflitta ad Alberto Stasi“. Cosa ha detto Roberta Bruzzone sull'informativa dei carabinieri Secondo Bruzzone una frase di Sempio è stato "interpretato" Bruzzone: " Non mi hanno convinta" Cosa ha detto Roberta Bruzzone sull’informativa dei carabinieri All’interno del documento investigativo, Bruzzone afferma di aver trovato “una marea di interpretazioni, una chiave accusatoria attraverso cui fondamentalmente viene letto ogni singolo elemento.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, la profezia di Roberta Bruzzone sulla condanna ad Alberto Stasi: "Non in discussione"

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