Omicidio di Garlasco Andrea Sempio convocato in Procura a Pavia il 6 maggio L’anno scorso non si presentò

Il 6 maggio, Andrea Sempio, 38 anni e l’unico indagato in un nuovo filone dell’omicidio di Chiara Poggi, si recherà in Procura a Pavia. Lo scorso anno non si presentò all’appuntamento con le autorità. L’omicidio di Garlasco si è verificato alcuni anni fa e, a pochi giorni dalla chiusura delle indagini, si attende l’udienza. Sempio è coinvolto in questa fase dell’indagine, che si concentra su nuovi elementi emersi recentemente.

Garlasco (Pavia), 29 aprile 2026 – Alla vigilia della chiusura definitiva delle indagini, Andrea Sempio, 38 anni e unico indagato in questo nuovo filone sull'omicidio di Chiara Poggi, è stato convocato dalla Procura di Pavia. Dovrà comparire davanti ai magistrati mercoledì 6 maggio, alle ore 10. Ad anticiparlo è il Corriere della Sera. Una convocazione a sorpresa, che arriva dopo quella andata a vuoto undici mesi fa, il 20 maggio 2025. All’epoca l’amico di Marco Poggi, fratello della vittima, difeso da Angela Taccia e Massimo Lovati, aveva “declinato l’invito”: la difesa aveva sostenuto la nullità dell’atto in quanto mancava l’avviso relativo all’accompagnamento coatto in caso di rifiuto.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Omicidio di Garlasco, Andrea Sempio convocato in Procura a Pavia il 6 maggio. L’anno scorso non si presentò Delitto di Garlasco, Andrea Sempio e gli indizi che lo accusano - Storie italiane 01/12/2027 Notizie correlate Leggi anche: Garlasco, Sempio convocato dalla procura di Pavia il 6 maggio Leggi anche: Garlasco, Andrea Sempio convocato a sorpresa in Procura per l'interrogatorio prima di chiudere le indagini Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Delitto Garlasco, cosa succede ora a Sempio e Stasi? Dal nuovo processo a nessun colpevole: gli scenari e il nodo risarcimento; Delitto Garlasco, Procura Pavia pronta a chiedere revisione processo Stasi; Caso Garlasco, nuovo scenario da audio con conversazioni 'rubate' quest'anno; Garlasco, la Procura di Pavia pronta a chiedere la revisione del processo a carico di Alberto Stasi. Garlasco, Sempio convocato in Procura per un nuovo interrogatorio: verso la chiusura delle indaginiNuovo passaggio chiave nelle indagini sul delitto di Garlasco. Andrea Sempio è stato convocato dalla Procura di Pavia per un interrogatorio fissato nella mattinata del 6 maggio. L’avviso è stato ... affaritaliani.it Garlasco, Andrea Sempio convocato in procuraIl 6 maggio l’uomo, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, dovrà presentarsi ai pm pavesi Sarà l'ultimo round prima del suono della campana. L’ultima possibilità degli inquirenti per contestare ad A ... milano.repubblica.it Delitto di Garlasco. E stato depositato in Procura a Milano un esposto contenente dei file audio e delle chat che dimostrerebbero un tentativo di depistaggio nelle indagini dell’omicidio di Chiara Poggi. Il commento di Milo Infante - facebook.com facebook