Il prossimo 6 maggio, Andrea Sempio, 38 anni e unico indagato nel nuovo filone dell'omicidio di Chiara Poggi, sarà chiamato a comparire in Procura a Pavia per un interrogatorio. L’uomo, che l’anno scorso non si presentò all’appuntamento, si trova ora al centro di un’indagine che si avvicina alla conclusione. La convocazione avviene alla vigilia della chiusura definitiva delle indagini.

Garlasco (Pavia), 29 aprile 2026 – Alla vigilia della chiusura definitiva delle indagini, Andrea Sempio, 38 anni e unico indagato in questo nuovo filone sull'omicidio di Chiara Poggi, è stato convocato dalla Procura di Pavia. Dovrà comparire davanti ai magistrati mercoledì 6 maggio, alle ore 10. Ad anticiparlo è il Corriere della Sera. Una convocazione a sorpresa, che arriva dopo quella andata a vuoto undici mesi fa, il 20 maggio 2025. All’epoca l’amico di Marco Poggi, fratello della vittima, difeso da Angela Taccia e Massimo Lovati, aveva “declinato l’invito”: la difesa aveva sostenuto la nullità dell’atto in quanto mancava l’avviso relativo all’accompagnamento coatto in caso di rifiuto.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Omicidio di Garlasco, Andrea Sempio convocato in Procura a Pavia il 6 maggio per l’interrogatorio. L’anno scorso non si presentò

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